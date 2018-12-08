Порошенко: закон про мову має бути узгоджений з європейськими моделями мовної політики

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент відзначив розвиток книжкової продукції в Україні

Законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної" має бути узгоджений з європейськими моделями мовної політики з огляду на майбутнє членство України в Євросоюзі, і позбавлений кон’юнктури. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході виступу у Львові на урочистостях з нагоди 150-річчя створення товариства "Просвіта", повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Президент наголосив, що єдиною мовою в Україні буде українська, яка "зміцнює єдність української політичної нації", але при цьому буде широкий простір для використання інших мов.

Порошенко також зазначив, що і книжкова продукція українською мовою почала активно розвиватися, чому сприяло, в тому числі і рішення про обмеження ввезення в Україну книг із Росії.

"Україномовні книги та брошури становлять 78% від загальної кількості накладів, що видаються в Україні. Відсоток добрий, але загальними обсягами тиражів я вкрай незадоволений. За кількістю книжок на душу населення ми все ще пасемо задніх. Протягом найближчих років уряд зобов’язаний виправити цю ситуацію", - додав президент.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Підкреслимо, з редакції під стенограму було вилучено норму про так званих мовних інспекторів.

Після ухвалення законопроекту в першому читанні спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що перед другим читанням законопроекту про державну мову очікується гостра дискусія.