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Порошенко: закон о нацбезопасности дает новые возможности для военного сотрудничества с США

НовостиПолитика    21.06.2018 - 18:25
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

После имплементации закона ВСУ в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО

Закон о нацбезопасности дает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде всего с США. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот закон (о нацбезопасности, - ред.) весомый шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", - заявил Порошенко, добавив, что закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества, прежде всего с США и "это касается и поставок современных оборонительных вооружений, и не только "Джавелинов".

Порошенко также отметил, что закон о нацбезопасности внедряет передовые мировые стандарты в украинской армии, в деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины.

"Он (закон о нацбезопасности, - ред.) укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность оборонного бюджета. Когда мы имплементируем этот закон, Вооруженные силы Украины и весь сектор безопасности в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада одобрила закон о нацбезопасности.

В Сумской области СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей в РФ Турчинов считает принятие закона о нацбезопасности важным шагом, приближающим Украину к НАТО
Теги публикации: Порошенко Петр, Служба безопасности Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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