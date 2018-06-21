Порошенко: закон о нацбезопасности дает новые возможности для военного сотрудничества с США

После имплементации закона ВСУ в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО

Закон о нацбезопасности дает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде всего с США. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот закон (о нацбезопасности, - ред.) весомый шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", - заявил Порошенко, добавив, что закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества, прежде всего с США и "это касается и поставок современных оборонительных вооружений, и не только "Джавелинов".

Порошенко также отметил, что закон о нацбезопасности внедряет передовые мировые стандарты в украинской армии, в деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины.

"Он (закон о нацбезопасности, - ред.) укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность оборонного бюджета. Когда мы имплементируем этот закон, Вооруженные силы Украины и весь сектор безопасности в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада одобрила закон о нацбезопасности.