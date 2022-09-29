Порошенко закликав світ жорстко провчити Путіна за загарбання українських територій
Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Пʼятий президент Петро Порошенко оприлюднив 5 кроків, які треба терміново здійснити у відповідь на "псевдо-референдуми" та загарбання Росією українських територій. Він закликає світ відреагувати жорстко і швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Нашою спільною реакцією на "офіціалізацію" окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п’ять чітких кроків:
- контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України;
- прискорення надання Україні потужної західної зброї;
- негайний початок процедури вступу України до НАТО;
- запровадження посилених "ядерних" санкцій проти рф;
- невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи", - написав Порошенко.
Нагадаємо, що у Кремлі оголосили дату анексії окупованих територій України.
У Генштабі повідомили, що після мобілізації та "референдумів" можлива ескалація на фронті.
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