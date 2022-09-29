Порошенко закликав світ жорстко провчити Путіна за загарбання українських територій

Пʼятий президент Петро Порошенко оприлюднив 5 кроків, які треба терміново здійснити у відповідь на "псевдо-референдуми" та загарбання Росією українських територій. Він закликає світ відреагувати жорстко і швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Нашою спільною реакцією на "офіціалізацію" окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п’ять чітких кроків: контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України;

прискорення надання Україні потужної західної зброї;

негайний початок процедури вступу України до НАТО;

запровадження посилених "ядерних" санкцій проти рф;

невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи", - написав Порошенко.