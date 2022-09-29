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Порошенко закликав світ жорстко провчити Путіна за загарбання українських територій

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Четвер 29 вересня 2022 20:17
Порошенко закликав світ жорстко провчити Путіна за загарбання українських територій Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко оприлюднив 5 кроків, які треба терміново здійснити у відповідь на "псевдо-референдуми" та загарбання Росією українських територій. Він закликає світ відреагувати жорстко і швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Нашою спільною реакцією на "офіціалізацію" окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п’ять чітких кроків:

  • контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України;
  • прискорення надання Україні потужної західної зброї;
  • негайний початок процедури вступу України до НАТО;
  • запровадження посилених "ядерних" санкцій проти рф;
  • невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи", - написав Порошенко.

Нагадаємо, що у Кремлі оголосили дату анексії окупованих територій України.

У Генштабі повідомили, що після мобілізації та "референдумів" можлива ескалація на фронті.

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Петро Порошенко Російська Федерація
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