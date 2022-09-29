Порошенко призвал мир жестко проучить Путина за захват украинских территорий

Пятый президент Петр Порошенко обнародовал 5 шагов, которые нужно срочно осуществить в ответ на "псевдо-референдумы" и захват Россией украинских территорий. Он призывает мир отреагировать жестко и быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Нашей совместной реакцией на "официализацию" оккупации через псевдореферендумы-фарс должны стать пять четких шагов: контрнаступление ВСУ с освобождением временно оккупированных территорий Украины;

ускорение предоставления Украине мощного западного оружия;

немедленное начало процедуры вступления Украины в НАТО;

введение усиленных "ядерных" санкций против России;

безотлагательный созыв чрезвычайной спецсессии ГА ООН с принятием Резолюции об изгнании России из ООН и организаций ее системы", - написал Порошенко.