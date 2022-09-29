Порошенко призвал мир жестко проучить Путина за захват украинских территорий
Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Пятый президент Петр Порошенко обнародовал 5 шагов, которые нужно срочно осуществить в ответ на "псевдо-референдумы" и захват Россией украинских территорий. Он призывает мир отреагировать жестко и быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Нашей совместной реакцией на "официализацию" оккупации через псевдореферендумы-фарс должны стать пять четких шагов:
- контрнаступление ВСУ с освобождением временно оккупированных территорий Украины;
- ускорение предоставления Украине мощного западного оружия;
- немедленное начало процедуры вступления Украины в НАТО;
- введение усиленных "ядерных" санкций против России;
- безотлагательный созыв чрезвычайной спецсессии ГА ООН с принятием Резолюции об изгнании России из ООН и организаций ее системы", - написал Порошенко.
Напомним, что в Кремле объявили дату аннексии оккупированных территорий Украины.
В Генштабесообщили, что после мобилизации и "референдумов" возможна эскалация на фронте.
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