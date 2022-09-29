Після мобілізації та "референдумів" можлива ескалація на фронті: у Генштабі розкрили деталі
Наслідком "референдумів" на окупованих територіях України та мобілізації в РФ може стати ескалація на фронті. Зокрема, росіяни можуть спробувати активізувати бойові дії на сході та півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником своїх сил не виключається ескалація ситуації. Це буде характеризуватися завданням ударів противника по критичній інфраструктурі з одночасною спробою активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України", - зазначив Громов.
Він також зазначив, що будь-які заяви росіян не змінюють нічого для України.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що ситуація на фронті не може змінитися через початок мобілізації в Росії.
Також ми писали, що, за даними Генштабу, у Росії призвали понад 100 тисяч людей з початку мобілізації.
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