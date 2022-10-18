Порошенко закликав США та Ізраїль терміново передати Україні засоби проти іранських дронів

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав США та Ізраїль надати Україні технології для боротьби з іранськими дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі американського MSNBC.
"Ізраїль має особливу технологію для боротьби з дронами. Ми однозначно хочемо від Ізраїлю та Сполучених Штатів нову технологію боротьби з безпілотниками, і Україна заплатила за це дуже високу ціну", - сказав Порошенко.
Він також переконаний, що ми повинні притягнути Іран до відповідальності за допомогою санкцій.
"Понад 176 пасажирів і членів екіпажу були вбиті. Однозначно Іран має понести відповідальність. Ми не віримо і не приймаємо заяви уряду Ірану про те, що вони не постачають дрони. Це неправда, у нас є докази для всього світу. Ці напади слід негайно припинити", - наголосив Порошенко.
Нагадаємо, що сьогодні Кулеба заявив, що Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО.
До цього міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай говорив, що настав час надати Україні таку військову допомогу, як США та НАТО, особливо на тлі інформації про передачу Іраном ракет класу "земля-земля" Росії.
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