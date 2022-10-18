Порошенко закликав США та Ізраїль терміново передати Україні засоби проти іранських дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі американського MSNBC.

"Ізраїль має особливу технологію для боротьби з дронами. Ми однозначно хочемо від Ізраїлю та Сполучених Штатів нову технологію боротьби з безпілотниками, і Україна заплатила за це дуже високу ціну", - сказав Порошенко.

Він також переконаний, що ми повинні притягнути Іран до відповідальності за допомогою санкцій.

"Понад 176 пасажирів і членів екіпажу були вбиті. Однозначно Іран має понести відповідальність. Ми не віримо і не приймаємо заяви уряду Ірану про те, що вони не постачають дрони. Це неправда, у нас є докази для всього світу. Ці напади слід негайно припинити", - наголосив Порошенко.