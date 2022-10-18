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Порошенко призвал США и Израиль срочно передать Украине средства против иранских дронов

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко призвал США и Израиль предоставить Украине технологии борьбы с иранскими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире американского MSNBC.

"У Израиля есть особенная технология для борьбы с дронами. Мы однозначно хотим от Израиля и Соединенных Штатов новую технологию борьбы с беспилотниками, и Украина заплатила за это очень высокую цену", - сказал Порошенко.

Он также убежден, что мы должны привлечь Иран к ответственности посредством санкций.

"Более 176 пассажиров и членов экипажа были убиты. Однозначно Иран должен понести ответственность. Мы не верим и не принимаем заявления правительства Ирана о том, что они не поставляют дроны. Это неправда, у нас есть доказательства для всего мира. Эти нападения следует немедленно прекратить", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня Кулеба заявил, что Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО.

До этого министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай говорил, что пора оказать Украине такую военную помощь, как США и НАТО, особенно на фоне информации о передаче Ираном ракет класса "земля-земля" России.

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