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Порошенко закликав США дати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони

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Четвер 08 грудня 2022 19:59
Порошенко закликав США дати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко обговорив з сенатором Деном Салліваном підтримку України, зокрема надання систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Детального обговорили ситуацію на фронті, останні варварські обстріли росією українською критичної інфраструктури та відзначили важливість надання Україні більше зброї та у якомога більш стислі терміни, передусім передових протиповітряних та протиракетних систем захисту нашого неба", - повідомив Порошенко.

Він також висловив переконання, що єдиною справді надійною та ефективною гарантією безпеки для України є членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі.

За його словами, у Вашингтоні чітко розуміють, що боротьба України - більша за Україну, що йдеться про світову демократію у протистоянні автократії та диктатурі.

"Дуже важливо, щоб Україна перемогла, як ззовні проти російського агресора, викинувши путінські орди з території нашої держави. Так і зміцнилася всередині як демократична держава з ефективною демократією, верховенством права та незалежною свободою слова", - додав Порошенко.

Він також повідомив, що домовилися про необхідність докладення зусиль для активізації співпраці між Конгресом США та Верховною радою.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала в Україну 3 грудня. Вона зустрілася з керівником Офісу президента Андрія Єрмаком та послом США в Україні Бріджіт Брінк.

Також Нуланд заявила, що Кремль зараз не готовий до мирних переговорів .

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