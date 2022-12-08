Порошенко закликав США дати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони
Пʼятий президент Петро Порошенко обговорив з сенатором Деном Салліваном підтримку України, зокрема надання систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Детального обговорили ситуацію на фронті, останні варварські обстріли росією українською критичної інфраструктури та відзначили важливість надання Україні більше зброї та у якомога більш стислі терміни, передусім передових протиповітряних та протиракетних систем захисту нашого неба", - повідомив Порошенко.
Він також висловив переконання, що єдиною справді надійною та ефективною гарантією безпеки для України є членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі.
За його словами, у Вашингтоні чітко розуміють, що боротьба України - більша за Україну, що йдеться про світову демократію у протистоянні автократії та диктатурі.
"Дуже важливо, щоб Україна перемогла, як ззовні проти російського агресора, викинувши путінські орди з території нашої держави. Так і зміцнилася всередині як демократична держава з ефективною демократією, верховенством права та незалежною свободою слова", - додав Порошенко.
Він також повідомив, що домовилися про необхідність докладення зусиль для активізації співпраці між Конгресом США та Верховною радою.
Нагадаємо, заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала в Україну 3 грудня. Вона зустрілася з керівником Офісу президента Андрія Єрмаком та послом США в Україні Бріджіт Брінк.
Також Нуланд заявила, що Кремль зараз не готовий до мирних переговорів .
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.