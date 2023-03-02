Порошенко закликав Раду прислухатися до заяви послів G7

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"Відновлення прозорості та гласності у роботі парламенту - досить вже ховатися від виборців. Так само на часі - повернення публічного декларування високопосадовців. А також посилення незалежності НАБУ та САП. Рівно як і реформування СБУ", - написав Порошенко.

На його думку, таким має бути порядок денний найближчого засідання Верховної ради, якщо влада відповідально ставиться до позиції країн G7.