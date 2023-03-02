Порошенко призвал Раду прислушаться к заявлению послов G7
Пятый президент Петр Порошенко призвал Верховную раду прислушаться к заявлению послов стран G7. Представители "семерки" отмечают необходимость вернуть электронное декларирование и восстановить прозрачность работы украинского парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Восстановление прозрачности и гласности в работе парламента - достаточно уже прятаться от избирателей. Так же актуально - возвращение публичного декларирования чиновников. А также усиление независимости НАБУ и САП. Равно как и реформирование СБУ", - написал Порошенко.
По его мнению, такой должна быть повестка дня ближайшего заседания Верховной рады, если власть ответственно относится к позиции стран G7.
"В вопросах, от которых зависят темпы европейской и евроатлантической интеграции, должны быть также едины, как и в защите страны от российской агрессии. Потому что полная и окончательная победа наша над московией невозможна без членства в ЕС и НАТО", - добавил Порошенко.
Напомним, что страны G7 намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы "затянуть гайки" и улучшить их соблюдение.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина нуждается в дополнительной финансовой поддержке от стран "Большой семерки" (G7).