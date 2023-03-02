Порошенко призвал Раду прислушаться к заявлению послов G7

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Восстановление прозрачности и гласности в работе парламента - достаточно уже прятаться от избирателей. Так же актуально - возвращение публичного декларирования чиновников. А также усиление независимости НАБУ и САП. Равно как и реформирование СБУ", - написал Порошенко.

По его мнению, такой должна быть повестка дня ближайшего заседания Верховной рады, если власть ответственно относится к позиции стран G7.