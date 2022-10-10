Порошенко закликав негайно виключити Росію з ООН і визнати її спонсором тероризму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі CNN.

Він наголосив, що у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії зенітні системи, системи протиракетної та протиповітряної оборони, протидронні засоби та іншу потужну зброю.

Порошенко також закликав у прискореному режимі надати Україні членство в НАТО.

"Це не удари по Києву, це удари проти всього вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто росії, а й Білорусі, з території якої ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки росія застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних. Тут, в центрі міста, немає жодного військового об’єкта", - заявив Порошенко.

Він переконаний, що обов’язково потрібно запустити процес, щоб викинути Росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію.

"Сьогодні ми маємо дуже важливу дискусію в Сполучених Штатах щодо визнання росії країною-спонсором тероризму. У нас є багато країн, які вже готові реалізувати цю ініціативу. Країни Балтії. Сьогодні я розмовляв з нашими польськими партнерами. Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати росію спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом", - додав Порошенко.