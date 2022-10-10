Порошенко призвал немедленно исключить Россию из ООН и признать ее спонсором терроризма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире CNN.

Он отметил, что в ответ на ракетные атаки против украинских городов союзники должны предоставить украинской армии зенитные системы, системы противоракетной и противовоздушной обороны, противодроновые средства и другое мощное оружие.

Порошенко также призвал в ускоренном режиме предоставить Украине членство в НАТО.

"Это не удары по Киеву, это удары против всего свободного мира, против свободы, против демократии. И эта атака не только сугубо россии, но и Беларуси, с территории которой мы имеем эту атаку. А также Ирану, поскольку россия применяет иранские дроны Shahed -136, которые убивают украинцев. У нас уже более 10 погибших и около 60 раненых гражданских. Здесь, в центре города, нет ни одного военного объекта", - заявил Порошенко.

Он убежден, что обязательно нужно запустить процесс, чтобы выбросить Россию из ООН и Совета Безопасности ООН, как в свое время Советский Союз за нападение на Финляндию.

"Сегодня мы имеем очень важную дискуссию в Соединенных Штатах о признании России страной-спонсором терроризма. У нас есть много стран, которые уже готовы реализовать эту инициативу. Страны Балтии. Сегодня я разговаривал с нашими польскими партнерами. Но глобальное лидерство Соединенных Штатов должно быть подтверждено срочным решением признать Россию спонсором терроризма с необходимыми результатами этого решения по международному праву", - добавил Порошенко.