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Порошенко закликав НАТО почати вступні переговори з Україною

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав НАТО почати вступні переговори з Україною. Він зазначив, що зараз Україна є "безпековою парасолькою" для Європи і НАТО, і їй потрібна швидка та рішуча підтримка союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Порошенка під час міжнародної безпекової конференції у Вісбі на острові Ґотланд (Швеція).

Порошенко також зауважив, що будь-які інші варіанти "безпекових гарантій" грають на користь Володимира Путіна.

"Досить говорити про "гарантії безпеки", це абсолютно шкідливий меседж. Коли я став президентом у 2014 році, я взяв групу своїх радників, щоб з’ясувати, як ми можемо використати гарантії безпеки з Будапештського меморандуму. Ніяк! Це лише сигнал про те, як допомогти Путіну уникнути членства України в НАТО", - заявив Порошенко.

Він переконаний: нам потрібне членство в НАТО. Тому він закликав союзників по НАТО брати приклад з країн Балтії, які демонструють однозначну підтримку євроатлантичних прагнень України.

"Я залишаюся оптимістом - Україна буде в НАТО. Україна буде найкращою армією Європи. Нам потрібна ваша єдність і солідарність з Україною", - резюмував Порошенко.

Зазначимо, що вже 10 країн підтримали членство України в НАТО, такі як: Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія та Словаччина та Канада.

Додамо, згідно з алгоритмом процедури вступу до блоку, підтримати членство України мають всі його 30 країн-членів.

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Петро ПорошенкоНАТО