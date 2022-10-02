Порошенко закликав НАТО почати вступні переговори з Україною

Порошенко також зауважив, що будь-які інші варіанти "безпекових гарантій" грають на користь Володимира Путіна.

"Досить говорити про "гарантії безпеки", це абсолютно шкідливий меседж. Коли я став президентом у 2014 році, я взяв групу своїх радників, щоб з’ясувати, як ми можемо використати гарантії безпеки з Будапештського меморандуму. Ніяк! Це лише сигнал про те, як допомогти Путіну уникнути членства України в НАТО", - заявив Порошенко.

Він переконаний: нам потрібне членство в НАТО. Тому він закликав союзників по НАТО брати приклад з країн Балтії, які демонструють однозначну підтримку євроатлантичних прагнень України.

"Я залишаюся оптимістом - Україна буде в НАТО. Україна буде найкращою армією Європи. Нам потрібна ваша єдність і солідарність з Україною", - резюмував Порошенко.