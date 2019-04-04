Порошенко задекларировал доходы еще на несколько миллионов

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще почти 3 млн гривен доходов в виде дивидендов и процентов по вкладам. Соответствующие данные внесены в его декларацию на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, накануне он задекларировал еще 2 млн гривен дивидендов от инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Кроме того, он внес в декларацию еще более 1 млн гривен процентов от вкладов в "Международном инвестиционном банке".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко задекларировал почти 1,6 млрд гривен доходов за 2018 год. В том числе он указал 1,1 млрд гривен дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), 400 млн гривен дивидендов от инвестиционного фонда. Кроме того, в декларации указаны 15 объектов недвижимости, включая земельный участок площадью 33,1 тыс. квадратных метров и четыре квартиры.

Отметим, ранее Порошенко поручил проверить на полиграфе руководителей "Укроборонпрома", которые фигурируют в журналистском расследовании о хищениях в оборонной сфере.