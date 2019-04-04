Порошенко задекларував доходи ще на кілька мільйонів

Президент України Петро Порошенко задекларував ще майже 3 млн гривень доходів у вигляді дивідендів і відсотків по вкладах. Відповідні дані внесендо до його декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, напередодні він задекларував ще 2 млн гривень дивідендів від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Крім того, він вніс до декларації ще понад 1 млн гривень відсотків від вкладів в "Міжнародному інвестиційному банку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко задекларував майже 1,6 млрд гривень доходів за 2018 рік. У тому числі він вказав 1,1 млрд гривень дивідендів від компанії Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцарія), 400 млн гривень дивідендів від інвестиційного фонду. Крім того, в декларації вказано 15 об'єктів нерухомості, включаючи земельну ділянку площею 33,1 тис. квадратних метрів та чотири квартири.

Зазначимо, раніше Порошенко доручив перевірити на поліграфі керівників "Укроборонпрому", які фігурують у журналістському розслідуванні про розкрадання в оборонній сфері.