Порошенко: задача Украины - убедить, что она защищает не только себя, но и всю Европу

Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

Порошенко убежден, работать над вопросами безопасности нужно все время

На сегодняшний день Украина звучит в выступлениях ключевых лидеров, но нужно сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые стояли и стоят перед Украиной последние годы, чтобы сохранить санкции против Российской Федерации. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в первый день Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам Порошенко, украинским политикам важно держать в повестке дня не только вопрос Донбасса, но и Крым.

"Речь идет как о Донбассе, так и о Крыме. Вопрос Крыма сегодня поднимался и во время двусторонних встреч. Встречи у нас были очень большие, потому что это площадка, где их организовывать чрезвычайно легко. Мы провели переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Состоялся очень эмоциональный хороший разговор с Нэнси Пелоси - спикером Палаты представителей американского Конгресса. Были встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым и со многими лидерами, министрами", - сообщил Порошенко.

Также Порошенко рассказал о встрече с президентом Литвы и американской делегацией.

"Очень содержательная встреча была с президентом Литвы - двусторонняя. Это первая встреча. Вы помните, насколько важную роль сыграла Литва за последние 5 лет. Она была первая, кто поставила нам смертельное оружие. Она одна из первых защищала нас на Совете Европейского Союза и эти позиции были очень глубокие. Была конструктивная встреча с американской делегацией. И очень важная встреча с Кристалиной Георгиевой - исполнительным директором Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с МВФ, обеспечение стабильности финансово-банковской системы страны. Это также для Украины чрезвычайно важно. За такой короткий срок здесь была очень насыщенная программа", - подытожил Порошенко.

Порошенко отметил, что, несмотря на широкую проукраинскую коалицию, которая была выстроена за 5 предыдущий лет, работать над вопросами безопасности нужно все время.

"Нам надо бороться - бороться за Украину. Сама по себе, с неба, безопасность, поддержка не упадет. Кто-то думал, что за последние пять лет это само идет в руки и достаточно просто приехать и улыбаться. Нет. Это кропотливая, тяжелая дипломатическая работа, которая требует координации с Министерством иностранных дел, с лидерами стран. И на сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены были констатировать, что на время эта координация была утрачена. И сейчас надо активно работать для того, чтобы эту координацию восстанавливать. В том числе и на Мюнхенской сфере безопасности конференции", - сказал политик.

Порошенко убежден, международные партнеры выходят из своих национальных интересов, а задача Украины - убедить, что "если Украина защищает свой суверенитет - она защищает не только себя, но и всю Европу, и весь мир".

"Когда Украина защищает мой суверенитет - она также защищает свободу и демократию во всем мире. И поддержка Украины исходит из национальных интересов каждого государства. Вот этим я занимался пять лет своего президентства и сейчас, как и я и обещал, я продолжаю эту упорную, кропотливую работу", - отметил Порошенко.

Как писало РБК-Украина, ранее на Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине.