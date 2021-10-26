Порошенко взял под опеку семью крымского татарина Джелялова

"Провел рабочую встречу с лидером парламентской партии "Европейская Солидарность" пятым президентом Украины Порошенко. Это не первая моя встреча с Петром Алексеевичем, раньше несколько раз я с ним встречался еще в период его президентской каденции. И каждый раз речь шла об украинских политзаключенных - заключенных Кремля. На этот раз мы тоже говорили о политических репрессиях в Крыму, беспрецедентном давлении со стороны российских властей, прежде всего в отношении граждан Украины - крымских татар", - пишет Полозов.

"Обсуждали и дело против Джелялова и братьев Ахтемовых, которые преследуются на оккупированной территории якобы за совершение диверсии. Во многих моментах относительно тактики и стратегии защиты украинских политзаключенных наши взгляды совпадают. Порошенко прекрасно понимает специфику подобных дел", - отмечает адвокат.

"От имени партии и поддерживающих ее украинцев Порошенко предложил, как это говорили ранее, "взять шефство" над детьми Джелялова и оказывать его семье на постоянной основе материальную помощь. Сейчас уже более 200 детей украинских политзаключенных остались без своих родителей, брошенных в тюрьмы и лагеря кремлевским режимом, и все они нуждаются в поддержке", - констатирует Полозов.

"Жить Крымом и не заботиться о тех людях, которые там остались фактически один на один с российскими оккупационными властями - невозможно. Наша команда постоянно живет тем, как мы можем защитить людей, которые верны Крыму и прилагают усилия для того, чтобы этот оккупационный ужас как можно скорее закончился", - сказал Порошенко.

"Джелялов - это историческая фигура. О его подвигах, о его крепости узнают как можно больше людей. Передайте слова поддержки от всей нашей команды и по факту от всей Украины. Потому что Украина - это не Зеленский, не правительство. Украина - это украинский народ. И мы абсолютно небезразличны к тому, чтобы те люди, которые поставили государственность превыше всего - точно знали, что их помнят, их любят, за них будут бороться", - добавил лидер "Европейской Солидарности".

Также Порошенко подчеркнул, что семьи пленников Кремля должны получить необходимую поддержку от патриотического сообщества Украины.

"Мы разработаем программу попечительства - в том числе как символ того, что мы этих людей должны помнить и защищать. Я твердо верю в победу: добра над злом, справедливости над ложью. И что имя Джелялова будет вписано золотыми буквами в историю Украинского Крыма и всего государства", - отметил пятый президент Украины.

"Нариман знал, на что шел, и это его фронт борьбы. Все прошедшие этот путь нам удалось с помощью поддержки, в первую очередь наших соотечественников украинцев выиграть битву с агрессором на своем фронте. Он победит, а значит победим мы. Это очень важно для наших граждан в Крыму. Это освобождение нужно нам как Украине и нашим гражданам в Крыму. Это символизм того, что правда все равно победит", - отмечает народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", бывший узник Кремля Ахтем Чийгоз. Крымскотатарский активист инициировал кампанию поддержки семей заключенных на оккупированном полуострове украинцев.

"Когда ты говоришь, что Украина своих не бросает - это значит, что каждый день должен жить этими проблемами. Вытаскивать заложников каждый день. Заботиться о нуждающихся каждый день. И делать эффективные шаги по построению международной коалиции, потому что без международного давления на Путина ничего не будет", - подчеркнул Порошенко.