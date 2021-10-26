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Порошенко взяв під опіку родину кримського татарина Джелялова

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 16:39
Порошенко взяв під опіку родину кримського татарина Джелялова Фото: Наріман Джелялов (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв під опіку родину Нарімана Джелялова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Миколи Полозова після зустрічі з Порошенком.

"Провів робочу зустріч із лідером парламентської партії "Європейська Солідарність" п'ятим президентом України Порошенком. Це не перша моя зустріч із Петром Олексійовичем, раніше кілька разів я з ним зустрічався ще в період його президентської каденції. І щоразу йшлося про українських політв'язнів - в'язнів Кремля. Цього разу ми теж говорили про політичні репресії в Криму, безпрецедентний тиск з боку російської влади, передусім стосовно громадян України - кримських татар", - пише Полозов.

"Обговорювали і справу проти Джелялова та братів Ахтемових, які наразі переслідуються на окупованій території нібито за скоєння диверсії. У багатьох моментах щодо тактики та стратегії захисту українських політв'язнів наші погляди збігаються. Порошенко чудово розуміє специфіку подібних справ", - зазначає адвокат.

"Від імені партії та українців, які її підтримують, Порошенко запропонував, як це говорили раніше, "взяти шефство" над дітьми Джелялова і надавати його сім'ї на постійній основі матеріальну допомогу. Наразі вже понад 200 дітей українських політв'язнів залишилися без своїх батьків, кинутих у в'язниці та табори кремлівським режимом і всі вони потребують підтримки", - констатує Полозов.

"Жити Кримом і не піклуватися про тих людей, які там залишилися фактично сам на сам з російською окупаційною владою – неможливо. Наша команда постійно живе тим, як ми можемо захистити людей, які вірні Криму і докладають зусиль для того, щоби цей окупаційний жах якомога швидше закінчився", - сказав Порошенко.

"Джелялов - це історична постать. Про його подвиги, про його міцність дізнаються якомога більше людей. Передайте слова підтримки від всієї нашої команди і по факту від усієї України. Бо Україна - це не є Зеленський, не є уряд. Україна – це український народ. І ми є абсолютно не байдужі до того, щоб ті люди, які поставили державність понад усе – точно знали, що їх пам'ятають, їх люблять, за них будуть боротися", - додав лідер "Європейської Солідарності".

Також Порошенко наголосив, що родини бранців Кремля мають отримати необхідну підтримку від патріотичної спільноти України.

"Ми розробимо програму піклування - у тому числі як символ того, що ми цих людей маємо пам'ятати і захищати. Я твердо вірю в перемогу: добра над злом, справедливості над неправдою. І що ім'я Джелялова буде вписано золотими літерами в історію Українського Криму і всієї держави", - зазначив п'ятий президент України.

"Наріман знав, на що йшов, і це його фронт боротьби. Всі хто пройшов цей шлях, нам вдалось за допомогою підтримки, в першу чергу наших співвітчизників українців виграти битву з агресором на своєму фронті. Він переможе, а отже переможемо ми. Це дуже важливо для наших громадян в Криму. Це звільнення потрібно нам як Україні і нашим громадянам в Криму. Це символізм того що правда все одно переможе", - зазначає народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", колишній в'язень Кремля Ахтем Чийгоз. Кримськотатарський активіст ініціював кампанію підтримки родин ув'язнених на окупованому півострові україсньких громадян.

"Коли ти кажеш, що Україна своїх не кидає - це означає, що кожен день маєш жити цими проблемами. Витягувати заручників кожен день. Піклуватися про нужденних кожен день. І робити ефективні кроки з побудови міжнародної коаліції, бо без міжнародного тиску на Путіна нічого не буде", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Джелялова поставили на облік в СІЗО як "схильного до тероризму".

Як відомо, окупанти інкримінують Джелялову вчинення диверсії в Криму. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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