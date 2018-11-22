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У Порошенко выступили против законопроекта о клевете

Новости » Политика    22.11.2018 - 22:25
У Порошенко выступили против законопроекта о клевете
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Фракция БПП не будет голосовать за эту инициативу

Президент Украины Петр Порошенко против законопроекта о клевете. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в комментарии РБК-Украина.

В частности, он отметил, что президент против законопроекта о клевете.

"Фракция БПП не будет голосовать за эту инициативу. Президент поддерживает позицию фракции", - сказал Цеголко.

Напомним, накануне в Верховную раду Украины внесли законопроект №9306 "О внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету", который предусматривает тюрьму за клевету.

Один из авторов проекта - нардеп Николай Паламарчук, экс-помощника которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Соавторами проекта является Артур Палатный и Олег Великин. Все парламентарии от фракции "Блок Петра Порошенко".

Добавим также, 12 ноября нардеп от фракции БПП Николай Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к делу об убийстве активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Депутат надеется, что расследование покончит с упоминанием его имени в контексте этой трагедии.

Стоит отметить, ранее экс-помощника Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве Гандзюк. Ему было предъявлено подозрение как соучастнику. Павловский арестован до 3 декабря.

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