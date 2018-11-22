У Порошенка виступили проти законопроекту про наклеп

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Фракція БПП не голосуватиме за цю ініціативу

Президент України Петро Порошенко проти законопроекту про наклеп. Про це заявив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у коментарі РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що президент проти законопроекту про наклеп.

"Фракція БПП не голосуватиме за цю ініціативу. Президент підтримує позицію фракції", - сказав Цеголко.

Нагадаємо, напередодні у Верховну раду України внесли законопроект №9306 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп", який передбачає в'язницю за наклеп.

Один з авторів проекту - нардеп Микола Паламарчук, екс-помічника якого підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Співавторами проекту є Артур Палатний та Олег Великін. Усі парламентарі - від фракції "Блок Петра Порошенка".

Додамо також, 12 листопада нардеп від фракції БПП Микола Паламарчук заявив, що не має ніякого відношення до справи про вбивство активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Депутат сподівається, що розслідування покінчить зі згадуванням його імені в контексті цієї трагедії.

Варто відзначити, раніше екс-помічника Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство Гандзюк. Йому було висунуто підозру як співучаснику. Павловський заарештований до 3 грудня.