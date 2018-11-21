Нардеп, що фігурує у справі Гандзюк, пропонує ВР закон про в'язницю за наклеп

Фото: Микола Паламарчук (УНІАН)

Пропонується передбачити ув'язнення на строк до 3 років

У Верховну раду України внесли законопроект №9306 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп", який передбачає в'язницю за наклеп. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Так, один з авторів проекту - нардеп Микола Паламарчук, екс-помічника якого підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Співавторами проекту є Артур Палатний та Олег Великін. Усі парламентарі - від фракції "Блок Петра Порошенка".

Зокрема, пропонується визначити, що наклеп, тобто умисне поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, карається штрафом в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі до 2 років.

Ті ж дії, вчинені шляхом публічного демонстрування у творах, у ЗМІ або в мережі інтернет караються штрафом у розмірі від 500 до 1500 таких мінімумів або виправними роботами на строк від 1 до 2 років, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років.

Крім того, такі ж дії, поєднані з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

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