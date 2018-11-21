ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Нардеп, що фігурує у справі Гандзюк, пропонує ВР закон про в'язницю за наклеп

Новини » Політика    21.11.2018 - 16:17
Нардеп, що фігурує у справі Гандзюк, пропонує ВР закон про в'язницю за наклеп
Фото: Микола Паламарчук (УНІАН)

Пропонується передбачити ув'язнення на строк до 3 років

У Верховну раду України внесли законопроект №9306 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп", який передбачає в'язницю за наклеп. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Так, один з авторів проекту - нардеп Микола Паламарчук, екс-помічника якого підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Співавторами проекту є Артур Палатний та Олег Великін. Усі парламентарі - від фракції "Блок Петра Порошенка".

Зокрема, пропонується визначити, що наклеп, тобто умисне поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, карається штрафом в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі до 2 років.

Ті ж дії, вчинені шляхом публічного демонстрування у творах, у ЗМІ або в мережі інтернет караються штрафом у розмірі від 500 до 1500 таких мінімумів або виправними роботами на строк від 1 до 2 років, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років.

Крім того, такі ж дії, поєднані з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Новина доповнюється

Рада завтра проголосує закон про кримінальні проступки у другому читанні ТСК направить правоохоронцям запити по нападам зі "списку Гандзюк"
Новини України Верховна РадаклеветаКатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся