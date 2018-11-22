Герасимов: ініціатива щодо кримінальної відповідальності за наклеп не є позицією фракції

Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Пропозиція деяких депутатів є виключно їх особистою ініціативою, зазначив Герасимов

Пропозиція деяких народних депутатів щодо кримінальної відповідальності за наклеп є їх особистою ініціативою і не є позицією фракції. Про це заявив голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, передає прес-служба політсили.

За його словами, фракція не обговорювала законопроект №9306 щодо запровадження кримінальної відповідальності за наклеп у ЗМІ.

"Пропозиція деяких народних депутатів щодо кримінальної відповідальності за наклеп є їх особистою ініціативою і не є позицією фракції. Фракція не збиралася і цей законопроект не обговорювала, але все й так очевидно: БПП Солідарність поважає свободу слова і навіть у тих випадках, коли нею користуються необережно", – заявив Герасимов.

Нагадаємо, раніше у Верховну раду України внесли законопроект №9306 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп", який передбачає в'язницю за наклеп.