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Порошенко выступил за уменьшение полномочий президента

Новости » Выборы 2019    17.04.2019 - 15:17
Порошенко выступил за уменьшение полномочий президента
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам главы государства, он никогда не стремился к расширению полномочий

Глава государства Петр Порошенко выступил за уменьшение полномочий президента. Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что не стремился и не будет стремиться к расширению полномочий.

Порошенко выступил за уменьшение полномочий президента

"Президент Украины Порошенко живет в условиях Конституции 2004 года. Я не стремился и не буду стремиться к расширению полномочий. И полномочия президента мы будем уменьшать, в частности, в части децентрализации, когда должности председателей ОГА будут ликвидированы и введен институт префектов", - заявил президент.

Напомним, около трети граждан (36,8%) считают, что президент Украины, избранный на выборах 2019, должен иметь широкие полномочия и одновременно являться главой правительства и направлять деятельность правительства во всех сферах, о чем свидетельствуют данные опроса КМИС.

При этом 40,8% респондентов убеждены, что президент должен быть главнокомандующим и ответственным за безопасность и международные отношения, а другими вопросами занимается премьер-министр.

Как писало РБК-Украина ранее, данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС свидетельствуют, что относительное большинство граждан (40%) считают, что власть президента Украины стоит оставить в том же объеме, в котором она была последние пять лет.

По мнению 25% граждан, власть президента следует расширить, предоставив ему право формировать правительство; еще 9% считают, что выборы президента нужно перенести в парламент и оставить за ним лишь полномочия главнокомандующего Вооруженных сил.

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