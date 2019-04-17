Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави держави, він ніколи не прагнув до розширення повноважень

Глава держави Петро Порошенко виступив за зменшення повноважень президента. Про це він написав у Twitter.

Він наголосив, що не прагнув і не буде прагнути розширення повноважень.

"Президент України Порошенко живе в умовах Конституції 2004 року. Я не прагнув і не буду прагнути розширення повноважень. І повноваження президента ми будемо зменшувати, зокрема, у частині децентралізації, коли посади голів ОДА будуть ліквідовані і запроваджено інститут префектів", - заявив президент.

Нагадаємо, близько третини громадян (36,8%) вважають, що президент України, обраний на виборах 2019, повинен мати широкі повноваження і одночасно бути головою уряду і направляти діяльність уряду в усіх сферах, про що свідчать дані опитування КМІС.

При цьому 40,8% респондентів переконані, що президент повинен бути головнокомандувачем і відповідальним за безпеку і міжнародні відносини, а іншими питаннями займається прем'єр-міністр.

Як писало РБК-Україна раніше, дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС свідчать, що відносна більшість громадян (40%) вважають, що повноваження президента України варто залишити в тому ж обсязі, в якому вона була останні п'ять років.

На думку 25% громадян, повноваження президента слід розширити, надавши йому право формувати уряд; ще 9% вважають, що вибори президента потрібно перенести в парламент і залишити за ним лише повноваження головнокомандувача Збройних сил.