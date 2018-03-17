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Порошенко ввел санкции против Гвинеи-Бисау

НовостиПолитика    17.03.2018 - 19:27
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на Турчинова

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 2048 (2012) в отношении Республики Гвинея-Бисау". Об этом говорится на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 2048 (2012) в отношении Республики Гвинея-Бисау", - говорится в сообщении.

Добавим, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Порошенко подписал указ №2206 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Южный Судан". 

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Порошенко с рабочим визитом посетит Кувейт и Катар Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана
Теги: Порошенко Петр, Санкции
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