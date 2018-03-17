Порошенко ввел санкции против Гвинеи-Бисау

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 2048 (2012) в отношении Республики Гвинея-Бисау". Об этом говорится на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 2048 (2012) в отношении Республики Гвинея-Бисау", - говорится в сообщении.

Добавим, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Порошенко подписал указ №2206 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Южный Судан".