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Порошенко ввів санкції проти Гвінеї-Бісау

НовиниПолітика    17.03.2018 - 19:27
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на Турчинова

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2048 (2012) щодо Республіки Гвінея-Бісау". Про це йдеться на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року" Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2048 (2012) щодо Республіки Гвінея-Бісау ", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Порошенко підписав указ №2206 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Південний Судан".

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Теги: Порошенко Петро, Санкції
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