Порошенко ввів санкції проти Гвінеї-Бісау

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2048 (2012) щодо Республіки Гвінея-Бісау". Про це йдеться на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року" Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2048 (2012) щодо Республіки Гвінея-Бісау ", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Порошенко підписав указ №2206 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Південний Судан".