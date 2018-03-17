Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана

Петр Порошенко подписал указ №2206 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Южный Судан". Об этом говорится на сайте президента страны.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 2206 (2015) относительно Республики Южный Судан", - говорится в сообщении.

Указано, что контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны Украины возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Добавим, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что европейские производители поставляют оружие в Африку и Ближний Восток, используя оборонные предприятия Украины в качестве посредников.