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Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана

НовостиПолитика    17.03.2018 - 18:09
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на Турчинова

Петр Порошенко подписал указ №2206 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Южный Судан". Об этом говорится на сайте президента страны.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 2206 (2015) относительно Республики Южный Судан", - говорится в сообщении.

Указано, что контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны Украины возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Добавим, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что европейские производители поставляют оружие в Африку и Ближний Восток, используя оборонные предприятия  Украины в качестве посредников.

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Теги: Порошенко Петр, СНБО, Александр Турчинов
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