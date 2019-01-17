Порошенко ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на три года

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко утвердил оборонный госзаказ на 2019-2021

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об оборонном госзаказе на три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, размещенный на сайте президента.

Так, Порошенко подписал указ №10/2019, которым ввел в действие решение СНБО от 26 декабря 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 год и 2020, 2021 годы". Указ вступает в силу со дня опубликования.

Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, ранее Турчинов заявлял, что в 2019 году будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия, а также государство будет поддерживать перспективные разработки и производство вооружения и военной техники.

Отметим, сегодня, 17 января, парламент поддержал во втором чтении законопроект об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту.

Как писало РБК-Украина, министр обороны Степан Полторак отмечал, что в 2019 году Украина сможет закупить до двадцати новых типов вооружений, которых ранее не было на вооружении Вооруженных сил.