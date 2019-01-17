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Порошенко ввів у дію рішення РНБО про оборонне замовлення на три роки

Новини » Політика    17.01.2019 - 11:22
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про оборонне замовлення на три роки
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко затвердив оборонне держзамовлення на 2019-2021

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про оборонне держзамовлення на три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави, розміщений на сайті президента.

Так, Порошенко підписав указ №10/2019, яким ввів у дію рішення РНБО від 26 грудня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки". Указ набирає чинності з дня опублікування.

Відповідно до указу, контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Нагадаємо, раніше Турчинов заявляв, що у 2019 році буде завершено ряд пріоритетних проектів щодо створення ракетної і ракетно-реактивного зброї, а також держава буде підтримувати перспективні розробки та виробництво озброєння і військової техніки.

Зазначимо, сьогодні, 17 січня, парламент підтримав у другому читанні законопроект щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом. 

Як писало РБК-Україна, міністр оборони Степан Полторак зазначав, що у 2019 році Україна зможе закупити до двадцяти нових типів озброєнь, яких раніше не було на озброєнні Збройних сил.

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Новини України Порошенко ПетроРНБОоборонный заказ
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