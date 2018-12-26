СНБО утвердил оборонный заказ на 2019-2021 годы

Фото: заседание СНБО (president.gov.ua)

Законом финансирование задач обороны и безопасности увеличено на 33,3 млрд гривен по сравнению с прошлым годом

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. Соответствующее решение было принято на заседании 26 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, с 2017 года в Украине начала работу трехлетняя система Государственного оборонного заказа, что позволило государственным заказчикам и исполнителям оборонного заказа более четко планировать свою работу и ресурсы.

По итогам выполнения Государственного оборонного заказа в 2018 году в Вооруженные силы Украины поставлено более 3 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тыс. ракет и боеприпасов.

Турчинов напомнил, что законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" финансирование задач обороны и безопасности увеличено на 33,3 млрд гривен по сравнению с прошлым годом, и предусмотрено в сумме 212,0 млрд гривен, что составляет 5,37 % валового внутреннего продукта.

В 2019 году будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия, будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, сказал секретарь СНБО Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 26 декабря, ввел дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации.