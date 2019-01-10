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Украина в 2019 году сможет закупить до 20 новых типов вооружений

Новости » Общество    10.01.2019 - 12:35
Украина в 2019 году сможет закупить до 20 новых типов вооружений
Фото: Степан Полторак (flickr.com/secdef)

Полторак считает, что среднесрочное бюджетное планирование является "правильным решением" правительства

В 2019 году Украина сможет закупить до двадцати новых типов вооружений, которых раньше не было на вооружении Вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Степана Полторака в Twitter.

По его словам, среднесрочное бюджетное планирование является "правильным решением" Кабинета министров.

"Такое планирование открывает для нас возможности эффективного использования средств в государственном оборонном заказе. В этом году мы сможем закупить до двадцати новых типов вооружений, которых раньше не было на вооружении ВСУ", - написал Полторак.

Украина в 2019 году сможет закупить до 20 новых типов вооружений

Напомним, ранее Полторак заявил, что все закупленное для Вооруженных сил Украины оружие и техника соответствует стандартам НАТО. Полторак отметил, что объем задач, которые Украина должна выполнить на пути к вступлению в НАТО является значительным. В частности, он сообщил, что в ближайший год Украина должна завершить реформу Минобороны и органов военного управления. Указанная реформа, по словам министра, является одной из самых сложных.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщал, что в 2019 году в Украину может поступить первая партия винтовок из Канады.

Полторак: все закупленное для ВСУ оружие и техника соответствует стандартам НАТО Угрозы со стороны РФ на сухопутной границе и на Азове сохраняются, - Полторак
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