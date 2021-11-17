Порошенко встретился с главой ОО "Семьи Небесной Сотни"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председатель правления ОО "Семейства Небесной Сотни" Юлии Цепун во время встречи с Порошенко.

"По случаю восьмой годовщины Революции Достоинства мы, ОО "Семьи Небесной Сотни", хотим поблагодарить за вашу борьбу на Майдане. Все эти восемь лет вы поддерживали и оказывали помощь семьям Героев Небесной Сотни и участников Революции Достоинства. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы не опускаете руки, вы продолжаете бороться, вы отстаиваете Украину, ее интеграцию в ЕС, за что стояли наши родные защитники", - сказала она.

Она также вручила Порошенко благодарность за искреннюю поддержку семей Героев Небесной Сотни и пострадавших участников Революции Достоинства, многолетнее сотрудничество в сфере развития гражданского общества и по случаю Дня Достоинства и Свободы.

"Для меня это действительно очень ценно. Не верится, что уже прошло столько лет и со времен Оранжевой революции, и со времен Революции Достоинства", - ответил Петр Порошенко.

Он добавил, что трудности, с которыми сталкивается Украина, огромны.

"Трудности организует нам агрессор, трудности организует "пятая колонна", это трудности со стороны тех, кому "какая разница" и "мастеров разговорного жанра". Это трудности от тех, кто издевался над событиями во время Революции Достоинства, их так называемый юмор, когда "Беркуту" рекомендовали взять эбонитовые палочки, которые будут производить электричество, если бить участников Майдана", - напомнил пятый президент. - Они не понимают масштаб той трагедии, тех потерь украинского народа. Тысячи украинских героев отдали свою жизнь, защищая Украину от российского нашествия".

По словам политика, это все делалось только для того, чтобы Украина не состоялась.

"Мы всегда будем помнить и Революцию Достоинства, и подвиг героев Небесной Сотни. И должны делать все возможное для того, чтобы быть уверенными, что все это было сделано не зря. Поэтому очень важно, чтобы мы в этот день собирались вместе, и не просто отдавали уважение и уважение погибшим героям, а каждый день на шаг приближали Украину к Европейскому Союзу, несмотря на все препятствия, - отметил пятый президент. - Очень благодарен всем семьям героев Небесной Сотни, что продолжаете борьбу, за то, что сами не теряете веру и не опускаете руки. Я от имени всей нашей команды очень благодарен вам за эту высокую оценку. Хочу сказать - вместе дальше до победы, потому что наши главные победы еще впереди".