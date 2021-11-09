Джелялов передал из тюрьмы письмо Порошенко и поблагодарил за поддержку своей семьи

Крымскотатарский активист, первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, находящийся в застенках оккупационных властей в Крыму, передал через своего адвоката Николая Полозова письмо с благодарностью Петру Порошенко , пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность".

"Большинство из нас пытаются обеспечить благополучие своей семьи. Защитить родных и близких от всяческих угроз. Создать условия для их безопасной и спокойной жизни. Я тоже. Но враг забрал меня у моих родных. И хотя моя борьба за них и многих других продолжается, и в стенах тюрьмы, я не могу непосредственно каждый день быть им опорой, - написал Джелялов. - Поэтому хочу поблагодарить всех - друзей, знакомых, просто неравнодушных людей, соотечественников, государство - за помощь и внимание к моей семье".

Кроме того, крымскотатарский активист отдельно выразил благодарность пятому президенту Украины Петру Порошенко за личное участие в судьбе его детей.

"Это пример для всех ответственных, состоятельных, небезразличных политиков и предпринимателей, как можно поддержать семьи украинских политзаключенных в российских тюрьмах, - написал активист. - Такая поддержка и внимание не просто проявление человечности и патриотизма. Она дает нам возможность продолжать борьбу за свободу, демократическое развитие, цельность и независимость нашего государства.

Пятый президент Петр Порошенко подчеркнул, что продолжит борьбу за освобождение политзаключенных Кремля.

"Умилен письмом, написанным с застенков в аннексированном Крыму. Нариман Джелялов, которого оккупационная российская власть незаконно бросила за решетку, передал его своему адвокату Николаю Полозову. Нариман, мы будем бороться за Вас, за остальных крымскихтатар и украинцев, которые пострадали от аннексии, за украинский Крым. Справедливость будет восстановлена, верю в это. Держитесь! Победа впереди!" - убежден Петр Порошенко.