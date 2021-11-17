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Порошенко зустрівся з головою ГО "Родини Небесної Сотні"

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Київ, Середа 17 листопада 2021 13:53
Порошенко зустрівся з головою ГО "Родини Небесної Сотні" Фото: Петро Порошенко та Юлія Цепун (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Громадська організація "Родини Небесної Сотні" подякувала п’ятому президенту Петру Порошенку за те, що він продовжує відстоювати цінності, за які боролися учасники Революції Гідності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голова правління ГО "Родини Небесної Сотні" Юлії Цепун під час зустрічі з Порошенком.

"З нагоди восьмої річниці Революції Гідності ми, ГО "Родини Небесної Сотні", хочемо подякувати за вашу боротьбу на Майдані. Всі ці вісім років ви підтримували і надавали допомогу родинам Героїв Небесної Сотні і учасникам Революції Гідності. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви не опускаєте руки, ви продовжуєте боротися, ви відстоюєте Україну, її інтеграцію в ЄС, за що стояли наші рідні захисники", - сказала вона.

Вона також вручила Порошенкові Подяку за щиру підтримку сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції Гідності, багаторічну співпрацю у сфері розвитку громадянського суспільства і з нагоди Дня Гідності та Свободи.

"Для мене це насправді дуже цінно. Не віриться, що вже пройшло стільки років і з часів Помаранчевої революції, і з часів Революції Гідності", - відповів Петро Порошенко.

Він зазначив, що труднощі, з якими стикається Україна, величезні.

"Труднощі організовує нам агресор, труднощі організовує "п’ята колона", це труднощі з боку тих, кому "какая разница" і "мастеров разговорного жанра". Це труднощі від тих, хто знущався над подіями під час Революції Гідності, їх так званий гумор, коли "Беркуту" рекомендували взяти ебонітові палички, які будуть виробляти електрику, якщо бити учасників Майдану", - нагадав п’ятий президент. - Вони не розуміють масштаб тієї трагедії, тих втрат українського народу. Тисячі українських героїв віддали свої життя, захищаючи Україну від російської навали".

За словами політика, це все робилося лише для того, щоб Україна не відбулась.

"Ми завжди будемо пам’ятати і Революцію Гідності, і подвиг Героїв Небесної Сотні. І маємо робити все можливе для того, щоб бути впевненими, що все це було зроблено недарма. Тому дуже важливо, щоб ми в цей день збиралися разом і не просто віддавали шану і повагу героям, які загинули, а кожен день на крок наближали Україну до Європейського Союзу, незважаючи на всі перешкоди, - наголосив п’ятий президент. - Дуже дякую всім родинам героїв Небесної Сотні за те, що тримаєтеся разом, за те, що продовжуєте боротьбу, за те, що самі не втрачаєте віру і не опускаєте руки. Я від імені всієї нашої команди дуже вдячний вам за цю високу оцінку. Хочу сказати - разом далі до перемоги, бо наші головні перемоги ще попереду".

Як повідомлялось, раніше Наріман Джелялов, який перебуває у застінках окупаційної влади в Криму, передав через свого адвоката Миколу Полозова листа із подякою Петру Порошенку, п’ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність".

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Петро Порошенко
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