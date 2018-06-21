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Порошенко вручил награды госслужащим

НовостиПолитика    21.06.2018 - 20:16
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент напомнил, что в этом году отмечается 100-летие государственной службы в Украине

Президент Петр Порошенко накануне 100-летия государственной службы в Украине встретился с государственными служащими и вручил им награды. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Чистота и прозрачность являются сегодня и должны быть характеристиками государственной службы. Наши цели, задачи очень сложные. Мы сделали очень много, но то, что стоит перед нами, отнюдь не легче. Мне приятно констатировать, что у нас очень мощная команда, которая способна выполнять эти задачи, способна отвечать на эти вызовы", - отметил глава государства.

Порошенко напомнил, что в этом году отмечается 100-летие государственной службы в Украине - 1918 года гетман Павел Скоропадский совершил важные установочные меры, чтобы основать корпус государственной службы Украины.

В то же время глава государства отметил, что есть недостатки и потребность в совершенствовании службы.

Кроме этого, президент отметил, что с 2015 года произошло сокращение количества государственных служащих почти на 20%.

Напомним, 13 июня Порошенко подписал увольнение председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского и наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

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Теги публикации: госслужащие, госслужба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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