Порошенко подписал увольнение председателя Донецкой ОГА Жебривского

Порошенко также наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени

Президент Украины Петр Порошенко подписал увольнение председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского. Соответствующий указ №164/2018 размещен на сайте главы государства во вторник, 13 июня.

"Уволить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - указано в документе.

Отметим, что также на сайте главы государства размещен еще один указ №163/2018 относительно Жебривского - президент наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Указано, что орден Жебривскому присвоено "за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу".

Напомним, недавно Жебривский заявил, что 9 июня 2018 провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которой попросил об отставке, которую глава государства принял.

Кабинет министров Украины сегодня, 13 июня 2018 года, в ходе заседания одобрил отставку Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.