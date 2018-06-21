Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко вручив нагороди держслужбовцям

НовиниПолітика    21.06.2018 - 20:16
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент нагадав, що цього року відзначається 100-річчя державної служби в Україні

Президент Петро Порошенко напередодні 100-річчя державної служби в Україні зустрівся з державними службовцями та вручив їм нагороди. Про це повідомляє прес-служба президента.

"Чистота і прозорість є сьогодні і мають бути характеристиками державної служби. Наші цілі, завдання дуже складні.  Ми зробили дуже багато, але те, що стоїть перед нами, аж ніяк не легше. Мені приємно констатувати, що ми маємо дуже потужну команду, яка здатна виконувати ці завдання, здатна відповідати на ці виклики", - зазначив глава держави.

Порошенко нагадав, що цього року відзначається 100-річчя державної служби в Україні - 1918 року гетьман Павло Скоропадський здійснив важливі установчі заходи, щоб заснувати корпус державної служби України. 

Водночас глава держави зауважив, що є недоліки і потреба в удосконаленні служби.

Крім цього, президент зазначив, з 2015 року відбулося скорочення кількості державних службовців майже на 20%.

Нагадаємо, 13 червня Порошенко підписав звільнення голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Жебрівського і нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

В МОЗ заявили про скасування щорічних медоглядів держслужбовців Комітет рекомендує ВР врегулювати статус службовців місцевого самоврядування
Теги публікації: госслужащие, госслужба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся