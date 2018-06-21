Порошенко вручив нагороди держслужбовцям

Президент нагадав, що цього року відзначається 100-річчя державної служби в Україні

Президент Петро Порошенко напередодні 100-річчя державної служби в Україні зустрівся з державними службовцями та вручив їм нагороди. Про це повідомляє прес-служба президента.

"Чистота і прозорість є сьогодні і мають бути характеристиками державної служби. Наші цілі, завдання дуже складні. Ми зробили дуже багато, але те, що стоїть перед нами, аж ніяк не легше. Мені приємно констатувати, що ми маємо дуже потужну команду, яка здатна виконувати ці завдання, здатна відповідати на ці виклики", - зазначив глава держави.

Порошенко нагадав, що цього року відзначається 100-річчя державної служби в Україні - 1918 року гетьман Павло Скоропадський здійснив важливі установчі заходи, щоб заснувати корпус державної служби України.

Водночас глава держави зауважив, що є недоліки і потреба в удосконаленні служби.

Крім цього, президент зазначив, з 2015 року відбулося скорочення кількості державних службовців майже на 20%.

Нагадаємо, 13 червня Порошенко підписав звільнення голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Жебрівського і нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.