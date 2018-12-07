Порошенко вручил Грибаускайте орден Свободы

Фото: Петр Порошенко и Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

Орден Свободы вручается за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины

Президент Украины Петр Порошенко вручил президенту Литвы Дале Грибаускайте орден Свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Как отмечается, церемония награждения состоялась сегодня, 7 декабря, в Мариинском дворце в Киеве, где проходила встреча двух президентов.

Сообщается, что Грибаускайте наградили "за незаурядные личные заслуги в укреплении украинско-литовских межгосударственных отношений и защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

Орден Свободы является государственной наградой, которая вручается за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины. Также отмечается, что орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы.

Напомним, ранее сообщалось, что Грибаускайте сегодня находится с официальным визитом в Киеве. В частности, в ходе визита Грибаускайте провела переговоры с Порошенко. Также был подписан ряд двусторонних договоров.

В частности, президент Украины Петр Порошенко подписал с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте документ о партнерстве между странами.