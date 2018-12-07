ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко вручил Грибаускайте орден Свободы

Новости » Политика    07.12.2018 - 13:27
Порошенко вручил Грибаускайте орден Свободы
Фото: Петр Порошенко и Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

Орден Свободы вручается за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины

Президент Украины Петр Порошенко вручил президенту Литвы Дале Грибаускайте орден Свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Как отмечается, церемония награждения состоялась сегодня, 7 декабря, в Мариинском дворце в Киеве, где проходила встреча двух президентов.

Сообщается, что Грибаускайте наградили "за незаурядные личные заслуги в укреплении украинско-литовских межгосударственных отношений и защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

Орден Свободы является государственной наградой, которая вручается за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины. Также отмечается, что орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы.

Напомним, ранее сообщалось, что Грибаускайте сегодня находится с официальным визитом в Киеве. В частности, в ходе визита Грибаускайте провела переговоры с Порошенко. Также был подписан ряд двусторонних договоров.

В частности, президент Украины Петр Порошенко подписал с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте документ о партнерстве между странами.

Порошенко призвал Запад ввести новые санкции против РФ по примеру Литвы "Северный поток-2" может стать поводом для очередной агрессии РФ, - Порошенко
Новости Украины Порошенко ПетрДаля Грибаускайте
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь