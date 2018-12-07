Порошенко вручив Грібаускайте орден Свободи

Фото: Петро Порошенко та Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

Орден Свободи вручають за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України

Президент України Петро Порошенко вручив президентові Литви Далі Грібаускайте орден Свободи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Як зазначається, церемонія нагородження відбулася сьогодні, 7 грудня, в Маріїнському палаці у Києві, де проходила зустріч двох президентів.

Повідомляється, що Грібаускайте нагородили "за надзвичайні особисті заслуги в зміцненні українсько-литовських міждержавних відносин та захисті суверенітету і територіальної цілісності України".

Орден Свободи є державною нагородою, яка вручається за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України. Також зазначається, що орден Свободи є вищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грібаускайте сьогодні перебуває з офіційним візитом у Києві. Зокрема, у ході візиту Грібаускайте провела переговори з Порошенко. Також було підписано низку двосторонніх договорів.

Зокрема, президент України Петро Порошенко підписав із президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте документ про партнерство між країнами.