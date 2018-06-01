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Порошенко во время визита в Одесскую область уволил председателя Татарбунарской РГА

НовостиПолитика    01.06.2018 - 15:17
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Председатель РГА Кривенко не заключил соглашение с инвестором на строительство солнечной электростанции

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки к Одесской области уволил председателя Татарбунарской районной государственной администрации (РГА) Александра Кривенко. Об этом Порошенко сообщил в пятницу, 1 июня, это говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что причиной такого шага стало то, что в Татарбунарском районе предполагалось еще в декабре прошлого года передать в аренду земельный участок инвестору под строительство солнечной электростанции.

"Сегодня, через полгода, предприятие не то что не начало строительные работы, оно даже землю в аренду не получило. А все из-за того, что председатель Татарбунарской райгосадминистрации по неизвестным мне причинам считает возможным не заключать уже полгода соответствующее соглашение с предприятием, хотя соответствующее распоряжение председателя областной государственной администрации по моему поручению было выдано", - рассказал Порошенко.

Президент сообщил, что по представлению председателя Одесской областной государственной администрации, подписал распоряжение об увольнении Кривенко.

Фото: Александр Кривенко в день его назначения председателем Татарбунарской РГА (dumka.odessa.ru)

"Если чиновники на местах позволяют себе создавать препятствия инвесторам в соглашение, мы с вами понимаем, каким интересам, уверен в том, что реакция властей должна быть жесткой. И мы не должны затягивать с принятием соответствующих решений", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Украина и Болгария договорились совместно построить дорогу по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной.

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Теги публикации: Одесса  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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