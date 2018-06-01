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Порошенко під час візиту в Одеській області звільнив голову Татарбунарської РДА

НовиниПолітика    01.06.2018 - 15:17
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Голова РДА Кривенко не заключив угоду з інвестором на будівництво сонячної електростанції

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області звільнив голову Татарбунарської районної державної адміністрації (РДА) Олександра Кривенка. Про це Порошенко повідомив у п'ятницю, 1 червня, це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Зазначається, що причиною такого кроку стало те, що у Татарбунарському районі передбачалось ще в грудні минулого року передати в оренду земельну ділянку інвестору під будівництво сонячної електростанції.

"Сьогодні, через півроку, підприємство не те що не розпочало будівельні роботи, воно навіть землю в оренду не отримало. А все через те, що голова Татарбунарської райдержадміністрації з невідомих мені причин вважає за можливим не укладати вже півроку відповідну угоду з підприємством, хоча відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації за моїм дорученням було видано", - розповів Порошенко.

Президент повідомив, що за поданням голови Одеської обласної держаної адміністрації, підписав розпорядження про звільнення Кривенка.

Фото: Олександр Кривенко у день його призначення головою Татарбунарської РДА (dumka.odessa.ua)

"Якщо чиновники на місцях дозволяють собі утворювати перешкоди інвесторам в угоду, ми з вами розуміємо, яким інтересам, впевнений в тому, що реакція влади має бути жорсткою. І ми не маємо затягувати з прийняттям відповідних рішень", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Україна та Болгарія домовились спільно збудувати дорогу по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною.

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Теги публікації: Одеса  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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