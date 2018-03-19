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Порошенко внес в Раду законопроект о гражданстве

НовостиПолитика    19.03.2018 - 12:49
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В законопроекте определяются дополнительные основания предоставления гражданства

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины проект закона №8156 "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве". Об этом в ходе заседания согласительного совета заявила представитель президента в парламенте, нардеп Ирина Луценко.

"Президентом Украины зарегистрирован законопроект 8156 "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве", в котором президент Украины отмечает дополнительные основания приобретения гражданства, дополнительные основания, согласно которым лицо не может получить гражданство по территориальному происхождению, за совершение преступления и осуждение в Украине к лишению свободы", - сообщила Луценко.

Кроме того, Луценко отметила, что в законопроекте прописаны и полномочия государственных органов, которые принимают участие в решении вопроса предоставления гражданства Украины в части проверки оснований приобретения гражданства, согласования или оформления документов лицу, которое намерено стать гражданином Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко внес в Раду законопроект о валюте.

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Теги: Порошенко Петр, Верховная Рада
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