Порошенко внес в Раду законопроект о гражданстве

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины проект закона №8156 "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве". Об этом в ходе заседания согласительного совета заявила представитель президента в парламенте, нардеп Ирина Луценко.

"Президентом Украины зарегистрирован законопроект 8156 "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве", в котором президент Украины отмечает дополнительные основания приобретения гражданства, дополнительные основания, согласно которым лицо не может получить гражданство по территориальному происхождению, за совершение преступления и осуждение в Украине к лишению свободы", - сообщила Луценко.

Кроме того, Луценко отметила, что в законопроекте прописаны и полномочия государственных органов, которые принимают участие в решении вопроса предоставления гражданства Украины в части проверки оснований приобретения гражданства, согласования или оформления документов лицу, которое намерено стать гражданином Украины.

Ирина Луценко: Президент заявляет и настаивает на незаконности выборов президента России в анексованому Крыму: https://t.co/MOPKHdTwkk — Блок Петра Порошенко Солидарность (@BPPSolidarnist) March 19, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко внес в Раду законопроект о валюте.