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Порошенко вніс в Раду законопроект про громадянство

НовиниПолітика    19.03.2018 - 12:49
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

В законопроекті визначаються додаткові підстави набуття громадянства

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної ради України проект закону №8156 "Про внесення змін до закону України "Про громадянство". Про це у ході засідання погоджувальної ради заявила представник президента у парламенті, нардеп Ірина Луценко.

"Президентом України зареєстровано законопроект 8156 "Про внесення змін до закону України "Про громадянство", в якому президент України зазначає додаткові підстави набуття громадянства, додаткові підстави, відповідно до яких, особа не може отримати громадянство за територіальним походженням, за вчиненням злочину і засудженням в Україні до позбавлення волі", - повідомила Луценко.

Крім того, Луценко зазначила, що в законопроекті прописані і повноваження державних огранів, які беруть участь у вирішенні питання надання громадянства України в частині перевірки підстав набуття громадянства, погодження чи оформлення документів особі, яка має стати громадянином України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко вніс в Раду законопроект про валюту.

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Теги: Порошенко Петро, Верховна Рада
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