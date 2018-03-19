Порошенко вніс в Раду законопроект про громадянство

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної ради України проект закону №8156 "Про внесення змін до закону України "Про громадянство". Про це у ході засідання погоджувальної ради заявила представник президента у парламенті, нардеп Ірина Луценко.

"Президентом України зареєстровано законопроект 8156 "Про внесення змін до закону України "Про громадянство", в якому президент України зазначає додаткові підстави набуття громадянства, додаткові підстави, відповідно до яких, особа не може отримати громадянство за територіальним походженням, за вчиненням злочину і засудженням в Україні до позбавлення волі", - повідомила Луценко.

Крім того, Луценко зазначила, що в законопроекті прописані і повноваження державних огранів, які беруть участь у вирішенні питання надання громадянства України в частині перевірки підстав набуття громадянства, погодження чи оформлення документів особі, яка має стати громадянином України.

Ірина Луценко: Президент заявляє і наполягає на незаконності виборів президента Росії в анексованому Криму: https://t.co/MOPKHdTwkk — Блок Петра Порошенка Солідарність (@BPPSolidarnist) March 19, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко вніс в Раду законопроект про валюту.