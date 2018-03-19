Порошенко внес в Раду законопроект о валюте

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект №8152 "О валюте". Об этом свидетельствует информация на сайте партаменту.

Так, сегодня, 19 марта 2108 года, глава государства внес на рассмотрение парламента законопроект о валюте, который Порошенко определил как неотложный.

В настоящее время текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Фото: страница законопроекта о валюте на сайте Рады (rada.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный совет реформ рассмотрел и одобрил разработанный Национальным банком Украины проект закона "О валюте". Законопроект, в частности, предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидирует такую меру воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности. Данный законопроект является важным для бизнеса, а также стимулирует развитие экономики. Национальный банк Украины приветствовал принятие законопроекта и напраление его на рассмотрение парламента, а также выразил надежду на скорейшее его принятие.