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Порошенко внес в декларацию еще несколько десятков миллионов гривен


Порошенко перед выборами задекларировал еще почти 40 млн гривен доходов

Президент Украины Петр Порошенко перед выборами задекларировал еще почти 40 млн гривен доходов. Об этом говорится в его декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На прошлой неделе он задекларировал еще 38,5 млн гривен дивидендов от инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Отметим, всего с 1 января Порошенко задекларировал 895 млн гривен доходов.

Напомним, ранее в начале марта Порошенко задекларировал 127 миллионов гривен доходов от "Прайм Эссетс Кэпитал" и "Международного инвестиционного банка". Как отмечалось, в поданных в 2019 декларациях общий доход составил 595 млн гривен, а в декларации, которая была подана 26 декабря 2018 года, сумма доходов Порошенко составляла 556,7 млн гривен.

Кроме того, он декларировал жилой дом в Киевской области, земельные участки, две квартиры в Киеве, еще одну в Виннице, недвижимость в Одессе, дачный дом, гараж, базу отдыха "Лебедь" в Одесской области, произведения искусства, мебель, часы, музыкальные инструменты, ювелирные изделия, элитные автомобили и ценные бумаги.

 

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