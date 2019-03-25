Порошенко внес в декларацию еще несколько десятков миллионов гривен

Президент Украины Петр Порошенко перед выборами задекларировал еще почти 40 млн гривен доходов. Об этом говорится в его декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На прошлой неделе он задекларировал еще 38,5 млн гривен дивидендов от инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Отметим, всего с 1 января Порошенко задекларировал 895 млн гривен доходов.

Напомним, ранее в начале марта Порошенко задекларировал 127 миллионов гривен доходов от "Прайм Эссетс Кэпитал" и "Международного инвестиционного банка". Как отмечалось, в поданных в 2019 декларациях общий доход составил 595 млн гривен, а в декларации, которая была подана 26 декабря 2018 года, сумма доходов Порошенко составляла 556,7 млн гривен.

Кроме того, он декларировал жилой дом в Киевской области, земельные участки, две квартиры в Киеве, еще одну в Виннице, недвижимость в Одессе, дачный дом, гараж, базу отдыха "Лебедь" в Одесской области, произведения искусства, мебель, часы, музыкальные инструменты, ювелирные изделия, элитные автомобили и ценные бумаги.