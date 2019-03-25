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Порошенко вніс до декларації ще кілька десятків мільйонів гривень


Порошенко перед виборами задекларував ще майже 40 млн гривень доходів

Президент України Петро Порошенко перед виборами задекларував ще майже 40 млн гривень доходів. Про це йдеться в його декларації на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Минулого тижня він задекларував ще 38,5 млн гривень дивідендів від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Зазначимо, всього з 1 січня Порошенко задекларував 895 млн гривень доходів.

Нагадаємо, раніше на початку березня Порошенко задекларував 127 мільйонів гривень доходів від "Прайм Ессетс Кепітал" і "Міжнародного інвестиційного банку". Як зазначалося, у поданих в 2019 деклараціях загальний дохід склав 595 млн гривень, а в декларації, яка була подана 26 грудня 2018 року, сума доходів Порошенка становила 556,7 млн гривень.

Крім того, він декларував житловий будинок в Київській області, земельні ділянки, дві квартири в Києві, ще одну у Вінниці, нерухомість в Одесі, дачний будинок, гараж, базу відпочинку "Лебідь" в Одеській області, твори мистецтва, меблі, годинники, музичні інструменти, ювелірні вироби, елітні автомобілі і цінні папери.

 

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