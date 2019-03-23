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Порошенко: Бойко и Медведчук хотят посадить Украину на "газовую иглу"

Новости » Политика    23.03.2019 - 13:40
Порошенко: Бойко и Медведчук хотят посадить Украину на "газовую иглу"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в обсуждении союзов с Россией

Кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовет "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук переговорами с руководством Российской Федерации пытаются посадить Украину на "газовую иглу". Об этом на Совете регионального развития в Черновцах заявил президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

Порошенко также отметил, что Бойко и Медведчук в Москве обсуждали конфигурацию будущей коалиции.

"Они обсуждают, как посадить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и после парламентских выборов", - подчеркнул Порошенко.

 

Напомним, 22 марта Бойко и Медведчук провели так называемые "экономические переговоры" с премьером Российской Федерации Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. По итогам переговоров российская сторона заявила о готовности обсуждать новые контракты на транзит и поставку газа.

Позже стало известно, что Служба безопасности Украины даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям. 

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Новости Украины Виктор МедведчукПорошенко ПетрЮрий Бойко
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