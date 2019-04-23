Порошенко сегодня встретится с фракцией БПП, - источники

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко проведет первую встречу с БПП после поражения на выборах

Действующий президента Украины Петр Порошенко после поражения на выборах 2019 сегодня вечером проведет встречу с парламентской фракцией БПП. Об этом РБК-Украина сообщили источники во фракции.

По данным источников, встреча Порошенко с депутатами фракции в БПП состоится в 18:30 в партийном офисе на улице Лаврской в Киеве. Другие подробности встречи пока не сообщаются.

В то же время нардеп от БПП Иван Винник в комментарии РБК-Украина отметил, что на встрече с Порошенко могут согласовать дальнейшие действия фракции.

"Я не знаю, какие точно вопросы будут обсуждаться. Я ожидаю услышать, как действующий президент собирается в дальнейшем бороться за политическую карьеру своей политической силы. Мы услышали, что он собирается защищать народ Украины. Я хотел бы, чтобы к этим словам было более сформулировано и детализированное наполнение, что будет делать Петр Алексеевич и что, по его мнению, должна делать его фракция", - добавил Винник.

Напомним, ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что роспуск парламента и внеочередные выборы в Верховную раду возможны на 50%. Вместе с тем она отметила, что народные депутаты нынешнего созыва не настроены на роспуск.

Сегодня судьи Окружного админсуда Киева потребовали запустить процедуру импичмента Порошенко и завести дела на него, министра юстиции Павла Петренко и главу НБУ Якова Смолия. Руководство страны и топ-чиновников обвиняют в давлении на судебную систему после того, как коллегия судей ОАСК вынесла решение о незаконности национализации ПриватБанка. Судьи расценили соответствующие заявления как попытку установить тотальный контроль над судебной ветвью власти.