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Порошенко сьогодні зустрінеться з фракцією БПП, - джерела

Новини » Політика    23.04.2019 - 13:14
Порошенко сьогодні зустрінеться з фракцією БПП, - джерела
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко проведе першу зустріч з БПП після поразки на виборах

Чинний президента України Петро Порошенко після поразки на виборах 2019 сьогодні ввечері проведе зустріч з парламентською фракцією БПП. Про це РБК-Україна повідомили джерела у фракції.

За даними джерел, зустріч Порошенка з депутатами фракції в БПП відбудеться о 18:30 в партійному офісі на вулиці Лаврській у Києві. Інші подробиці зустрічі поки не повідомляються.

У той же час нардеп від БПП Іван Винник в коментарі РБК-Україна відзначив, що на зустрічі з Порошенком можуть погодити подальші дії фракції.

"Я не знаю, які точно питання будуть обговорюватися. Я очікую почути, як діючий президент збирається надалі боротися за політичну кар'єру своєї політичної сили. Ми почули, що він збирається захищати народ України. Я хотів би, щоб до цих слів було більше сформульовано і деталізоване наповнення, що буде робити Петро Олексійович і що, на його думку, має робити його фракція ", - додав Винник.

Нагадаємо, раніше представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що розпуск парламенту та позачергові вибори у Верховну раду можливі на 50%. Разом з тим вона зазначила, що народні депутати нинішнього скликання не налаштовані на розпуск.

Сьогодні судді Окружного адмінсуду Києва вимагали запустити процедуру імпічменту Порошенка і завести справи на нього, міністра юстиції Павла Петренко і главу НБУ Якова Смолія. Керівництво країни і топ-чиновників звинувачують у тиску на судову систему після того, як колегія суддів ОАСК винесла рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку. Судді розцінили відповідні заяви як спробу встановити тотальний контроль над судовою гілкою влади.

 

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