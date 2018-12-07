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Порошенко уволил посла Украины в Сенегале, Либерии, Габоне и Кот-д'Ивуаре

Новости » Политика    07.12.2018 - 22:57
Порошенко уволил посла Украины в Сенегале, Либерии, Габоне и Кот-д'Ивуаре
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Овчаренко занимал свою должность с 2013 года

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Овчарова с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Сенегал и по совместительству посла в Габонской Республике, Республике Кот-д'Ивуар и Республике Либерия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины

Соответствующий указ №418/2018 был опубликован в пятницу, 7 декабря 2018 года.

Отметим, Александр Овчаров был назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Сенегале в декабре 2013 года. С 2016 года Овчаров стал по совместительству послом в Габоне, Либерии и Кот-д'Ивуаре.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил главу Черновицкой обладминистрации Фищука. Сообщается, что  Фищука было уволено с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению

Напомним, Порошенко уволил постоянного представителя в АР Крым Бабина. В указе президента говорится, что решение об увольнении было принято согласно поданному заявлению.

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